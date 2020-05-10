مدير قطاع تكريت الصحي لـ”العهد نيوز”: فرقة الاستجابة تتابع الملامسين للمصاب في المدينة

2020/05/10 | 21:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين تابعت فرقة الاستجابة السريعة في مركز صحي ابن رشد / قطاع تكريت، اليوم الاحد، الملامسين بأماكن تواجد المصاب في منطقة القادسية.وقال مدير قطاع تكريت الدكتور معمر عبد المحسن عبد الغني في حديث لـ “العهد نيوز” ، ان الحملة تأتي بالتعاون مع قسم الصحة العامة في ديوان الدائرة واضاف، ” تم […]

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