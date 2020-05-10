دراسة: اضطراب النوم يهدد صحة القلب

2020/05/10 | 21:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تابعنا عبرفي اكتشاف مثير، توصلت دراسة جديدة، إلى أن الذهاب إلى النوم متأخرا بعد دقيقة واحدة فقط من الوقت المعتاد، تتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مجموعة من الخبراء توصلوا إلى أن الروتين المتقطع للنوم عن طريق تأخير النوم بين دقيقة واحدة إلى 30 دقيقة يسبب […]

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