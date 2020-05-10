2020/05/10 | 21:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة مسجد الكوفة تعتذر عن إقامة مراسيم جرح الإمام علي {ع} هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 21:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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