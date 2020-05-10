الحشد الشعبي يعلن احباط محاولة تسلل لـ”داعش” في جرف النصر

2020/05/10 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، محاولة تسلل لعناصر فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “قوة من قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من احباط محاولة تسلل لعناصر فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة الرويعية التابعة لناحية […]

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