مصرف الرشيد يباشر بصرف رواتب المتقاعدين لشهر أيار

2020/05/10 | 21:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين "المدني والعسكري" لشهر أيار الحالي .

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