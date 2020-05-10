الكاكائيون يشكون التهميش ويهددون بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة

2020/05/10 | 21:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف احد شيوخ عشائر الكاكائيين في كركوك، اليوم الاحد، عن تعرض أبناء قبيلته لتهميش من قبل حكومتي بغداد واقليم كوردستان رغم تقديم اكثر من (350) ضحية من أبناء القبيلة، وفيما هدد باتخاذ موقف من العملية السياسية الحالية في حال عم نيل حقوقهم، اكد عدم مشاركة أبناء القبيلة في الانتخابات المقبلة اذا بقي الحال على ما هو عليه.

وقال الشيخ داود شكر احد شيوخ قبيلة الكاكائيين في كركوك في حديث لشفق نيوز إن "قبيلة الكاكائيين متكونة من( 12) عشيرة ويتركز ثقلها في محافظة كركوك"، مبينا ان "مناطق تواجد الكاكائية يمتد من مندلي بمحافظة ديالى الى الموصل بمحافظة نينوى وفي كركوك يوجد لدينا نحو 16000 الف صوت انتخابي من الكاكائيين".

وأضاف شكر "تعرضنا للتهميش منذ بداية سقوط النظام السابق عام 2003 من قبل حكومتي الإقليم والمركز رغم اننا قدمنا أكثر من ٣٨٠ ضحية منذ بداية السقوط إلى الآن، ولم ناخذ ابسط حقوقنا لا في إقليم كوردستان ولا في حكومة المركز".

وخاطب شكر حكومتي الإقليم والمركز قائلا "إذا لم تلتفتوا لحقوقنا فسيكون لنا موقف حازم تجاه العملية السياسية ولن نشارك في الانتخابات القادمة".

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