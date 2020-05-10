الكاظمي يشرف على عملية صرف رواتب المتقاعدين ويوجه بسرعة إنجاز معاملات المواطنين

2020/05/10 | 21:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشرف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على عملية صرف رواتب المتقاعدين

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لهيئة التقاعد الوطنية، وللاطلاع على سير العمل والمشكلات التي تعرقل نيل المتقاعدين مستحقاتهم، حيث أكد حرص الحكومة الجديدة على رعاية شرائح المجتمع وفي مقدمتها المتقاعدون، مشددا على أهمية العمل من أجل ايجاد الطريق الأسهل أمام المواطن للوصول إلى حقوقه.

ووجه بعد لقائه عددا من المواطنين في دائرة التقاعد بإيجاد آلية تضمن إنجاز سريع لمعاملات المتقاعدين، مبينا أهمية إجراء عملية تنسيق بين مديرية التقاعد ووزارة الاتصالات لاستثمار مكاتب البريد المنتشرة في العراق لأغراض تسهيل ايصال المرتبات للمتقاعدين وتسهيل معاملاتهم.

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