2020/05/10 | 21:48 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدام حسين يعطي درسا مبسطا للتلاميذ في أسماء الإشارة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 21:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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