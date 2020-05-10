خبير أوبئة روسي: كورونا سيعود في الخريف واللقاح لن يحل جميع مشاكل الفيروس

2020/05/10 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

ابدى أكاديمي روسي مختص بعلم الأوبئة، تخوفه من حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، في موسمي الخريف والشتاء، فيما أوضح أن اللقاح المنتظر لن يحل جميع المشاكل المتعلقة بالفيروس.

وقال مدير معهد البحوث المركزية لعلم الأوبئة الروسي، فاسيلي أكيمكين، إن مسالة حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، بعد تطبيع الوضع الوبائي الحالي، تثير قلق الخبراء والأطباء.

وقال الأكاديمي الروسي: "حسب فهمي، هذه الموجة مرتبطة قبل كل شيء بموسمي الخريف والشتاء.



ولكن لا أحد يعلم كم سيستمر انتشار الفيروس، سنة أو سنتين.



ولكن هذا ليس فيروس "سارس" أو "ميرس" اللذين اختفيا بعد بضعة أشهر من انتشارهما"، حسبما نقلت وسائل اعلام.

وأِشار إلى أن هذا الفيروس، سيعود في الخريف، ولكن حينها ستكون نتائج دراسة مناعة الناس معروفة، وستكون لدى البعض مناعة ضده والبعض الآخر أجسام مضادة في دمهم.

وأضاف أكيمكين أنه "من الصعب جداً أن نأمل علاج المصابين بهذا المرض بطرق سحرية.



وسوف يستمر انتشار الفيروس بين الناس خلال فترة طويلة".

ودعا إلى عدم انتظار حل جميع المشكلات المرتبطة بهذا الفيروس عند ظهور اللقاحات المضادة، موضحاً أن الجميع ينتظر اللقاح حالياً، ومع ذلك "لا يمكنني القول، أن اللقاح سيحل 100% جميع المشكلات المتعلقة بهذا الفيروس، حتى من وجهة نظر التغيرات التي ستحصل فيه.



لذلك سيكون من الضروري ابتكار لقاحات جديدة أو تحديث اللقاحات التي سوف تستخدم".

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