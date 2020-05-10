2020/05/10 | 21:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمل: نقاتل في ردهة العزل عدوّاً لا يرى بالعين البزّاز يكرّم طبيبة تعمل في خط الصد الأول لكورونا بقلادة المرأة المثالية بابل – سعدون الجابري تواصل قناة (الشرقية) بايعاز من رئيس مجموعة الإعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز ،تكريم كل امرأة عراقية قامت بعمل تطوعي واستثنائي في خدمة الاخرين وعانت من اجل توفير السلام والمسرة في […]

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