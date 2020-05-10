2020/05/10 | 21:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوميز تستعرض مهارتها في الطهي { لوس انجلوس – وكالات – تخوض النجمة سيلينا غوميز تجربة جديدة لها في حياتها المهنية، لكن هذه المرة ليست بمجال الموسيقي والغناء.وكشفت غوميز بحسب موقع (بيلبورد)، أنها ستستعرض مهارتها في الطهي، عبر برنامج مع شيف رئيسي لكل حلقة.ومن المقرر أن يكون مشروع غوميز الجديد، الذي ستستعرض من خلاله […]

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