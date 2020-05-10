2020/05/10 | 21:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجل هاري وميغان يحتفل بعيد ميلاده الأول { لندن – وكالات – احتفل آرتشي ماونتباتن-وندسور ابن الأمير البريطاني هاري وزوجته الأمريكية ميغان بعيد ميلاده الأول الأربعاء الماضي ونشر والداه بهذه المناسبة مقطع فيديو لوالدته وهي تقرأ له حكاية.وفي المقطع الذي نُشر على صفحة منظمة انقذوا الأطفال الخيرية على إنستغرام تقرأ ميغان لآرتشي،الذي كان يرتدى ملابس […]

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