متظاهرون في النجف يتجمعون باعداد كبيرة قرب مجسرات الاسكان

2020/05/10 | 21:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف الاشرف تجمع عدد كبير من المتظاهرين في النجف الاشرف، الاحد، بالقرب من مجسرات الاسكان مطالبين باجراء الانتخابات المبكرة والتحقيق في عمليات القتل التي تعرض لها المتظاهرين.وذكر مراسل /المعلومة/، ان “قرابة 700 شخصا تجمعوا بالقرب من مجسرات الإسكان في النجف الاشرف ونظموا مسيرة رفعوا فيها الأعلام العراقية ورددوا هتافات بمطالبهم”.واضاف ان “من […]

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