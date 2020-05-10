في رحلة استثنائية.. عودة 269 من العراقيين العالقين في الدوحة الى بغداد

2020/05/10 | 21:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الخارجية، مساء اليوم الاحد، عن انطلاق رحلة استثنائيّة على متنها 269 عراقيا من العالقين في قطر بسبب إجراءات الحظر الشامل، وتعليق الطيران لمنع تفشّي فايروس كورونا وذلك بالتنسيق مع خليّة الأزمة.وذكرت الخارجية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "أطلقت سفارة العراق لدى الدوحة رحلة استثنائيّة اليوم الأحد.وعلى متنها 269 مسافرا، لنقل العراقيّين العالقين في قطر بسبب إجراءات الحظر الشامل، وتعليق الطيران لمنع تفشّي فايروس كورونا وذلك بالتنسيق مع خليّة الأزمة".واضافت "وكان لوزارة الخارجيّة جُهُود استثنائيّة عبر خليّة الأزمة، ودائرة المراسم في مركز الوزارة بالتنسيق المُتواصِل مع الجهات الوطنيّة ذات الصلة، علاوة على الجهد المبذول من قبل سفارتنا المتمثل بتواصُلها مع العراقيين الراغبين في العودة إلى البلاد، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في ساحة عملها".

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