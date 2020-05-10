تحركات لمدرعات امريكية على الحدود العراقية السورية

2020/05/10 | 21:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، مساء اليوم الاحد، عن دخول خمس عربات للقوات الأمريكية عبر الحدود العراقية، إلى حقول النفط بالجبسة بمنطقة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.وذكرت الوكالة أن "عناصر من الجيش الأمريكي قاموا بجولة في حقول النفط والغاز ومحطات الكبيبة وغونا وحويزية، فور وصولهم إلى المنطقة، حيث تم تصوير الآبار النفطية ومحيطها من خلال طائرة مسيرة، لتعود المدرعات إلى العراق فور الانتهاء من مهمتها".وأضافت أن "طائرة شحن أمريكية كبيرة هبطت في قاعدة القسرك غير الشرعية قرب بلدة تل بيدر شمال مدينة الحسكة، وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة الماضية، وبقيت لأكثر من 3 ساعات متواصلة في القاعدة، لتقلع بعدها إلى جهة مجهولة.ويتزامن سعي قوات الجيش الأمريكي في زيادة تواجدها العسكري في منطقة الجزيرة السورية (شرق الفرات)، مع إعلانها توسيع إقامة دورات تدريب جديدة للسكان المحليين من عناصر تنظيم "قسد" مستعينة في ذلك بالإغراء المالي وزيادة الرواتب والأجور.وتوجد القوات الأمريكية في عدد من القواعد غير الشرعية في محافظة الحسكة وهي (تل حجر والرميلان بريف المالكية ومديرية الجبسة والسكن العمالي بالشدادي - لايف ستون وقصرك بريف الحسكة) وفي ريف دير الزور في حقل العمر النفطي ومعمل غاز كونيكو.

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