2020/05/10 | 21:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر الكعبي ، اليوم الأحد، أن هناك طلب نيابي قدم الى مجلس النواب بخصوص جدولة خروج القوات الأجنبية.وقال الكعبي في حديث متلفز لقناة “العهد”، إن “الانتخابات المبكرة تحتاج الى فرض هيبة الدولة وتهيئة الأرضية المناسبة لذلك”.وأضاف، أن “هناك طلب نيابي قدم الى مجلس النواب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس كتلة بدر لـ”العهد”: هناك طلب نيابي قدم الى البرلمان لجدولة خروج القوات الأجنبية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس كتلة بدر لـ”العهد”: هناك طلب نيابي قدم الى البرلمان لجدولة خروج القوات الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).