كاليفورنيا: قنبلة كورونا كانت “حفلة عيد ميلاد” في ولاية يقطنها 40 مليون نسمة

2020/05/10 | 21:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت السلطات الصحية في مدينة باسادينا في ولاية كاليفورنيا الامريكية، اليوم الاحد، إن عددا كبيرا من أفراد الأسرة والأصدقاء كانوا في حفل عيد ميلاد، وأضافت أن الحدث وقع بعد أن أصدرت المدينة امراً بالبقاء في المنزل تجنباً لفيروس كورونا في مارس/ آذار.قال أحد المسؤولين الصحيين إن أحد المرضى في الحفلة كان […]

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