متظاهرو الديوانية يطالبون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باقالة المحافظ

2020/05/10 | 22:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

طالب متظاهرو محافظة الديوانية، الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باقالة المحافظ.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان متظاهري الديوانية طالبوا الكاظمي بإقالة محافظ الديوانية.

واضاف، انهم تعهدوا بمنحه فرصة لو نفذ مطلبهم، فيما طالبوا بـ "محاكمة حكومة عبد المهدي".

بغداد اليوم- بغداد

تحدث الدكتور عبد الغني الساعدي، مدير عام صحة بغداد/ الرصافة، عن مدى امكانية تطبيق ما يعرف بـ ’’مناعة القطيع’’ في العراق، في ظل وجود خطر فيروس كورونا الذي سجلت وزارة الصحة 88 اصابة به اليوم فضلاً عن حالتي وف

بغداد اليوم - نينوى

وجه المجلس الافتائي لديوان الوقف السني في محافظة نينوى باعادة فتح المساجد لـ "زوال اسباب غلقها" مع اتخاذ الاجراءات الوقائية، فيما اكد انتظاره قراراً رسمياً من خلية الازمة.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة م

بغداد اليوم- بغداد

تنشر بغداد اليوم صوراً لساحة التحرير وسط بغداد قبل قليل ويظهر فيها متظاهرون حملوا لافتات لخصت مطالبهم.

وشهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، منذ صباح اليوم الاحد، تظاهرة شارك بها المئات من المحتجين المرابطين داخل الخيم ال

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