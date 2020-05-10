عمليات بغداد تعلن حصيلة اعتقالات “كاسري الحظر” والمرور العامة تضع استثناءات جديدة للفردي والزوجي

2020/05/10 | 22:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، حصيلتها اليومية لتنفيذ اجراءات الحظر الجزئي في إطار إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا.وقال بيان للقيادة أطلعت عليه “يس عراق”، “تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار/ فبراير ولغاية اليوم ١٠ آيار/ مايو من […]

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