حكم إنجليزي: ميسي جعلني أغير طريقة تحكيم المباريات

2020/05/10 | 22:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحكم الإنجليزي المخضرم، مارك كلاتينبرغ، أنه اضطر إلى تغيير طريقة تحكيمه للمباريات، بعد مشاهدته النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.وقال كلاتينبرغ لصحيفة “أس” الإسبانية، إن موهبة ميسي الكبيرة أجبرته على تغيير مراقبته للمواقف في مباريات كرة القدم، لاتخاذ القرارات الصحيحة.وقال كلاتينرغ: “عندما رأيت ليونيل ميسي لأول مرة، كنت متحمسا جدا.كانت مباراة بين برشلونة […]

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