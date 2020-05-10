2020/05/10 | 22:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، استمرار اجراءاتها في مواجهة جائحة كورونا.وقال الناطق الرسمي باسم خلية الازمة عدي العبادي في بيان تلتقه وكالة صدى ان “المحافظ نجم الجبوري، وجه باستمرار تطبيق توصيات خلية الازمة في محافظة نينوى والتي تنص على ان يكون حظر التجوال جزئي من الساعة السابعة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا عدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية أزمة نينوى: إستمرار إغلاق مداخل المحافظة والحظر الجزئي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية أزمة نينوى: إستمرار إغلاق مداخل المحافظة والحظر الجزئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).