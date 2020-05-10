شقيق الكاظمي يكشف حقيقة الفيديو المسرب ومراقبون : التكثيف الاعلامي سيحرقك

2020/05/10 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف شقيق رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف الكاظمي،حقيقة الاتصال الهاتفي الذي دار بينهما صباح اليوم الأحد ،خلال زيارة الأخير لهيأة التقاعد العامة فيما حذر مراقبون ان يؤدي التكثيف الاعلامي وتسليط الاضواء على رئيس الوزراء الى احراقه.وقال "عماد مشتتت" ، في بيان ان " وسائل التواصل تناولت اتصالا هاتفيا من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأخيه الأكبر عماد عبد اللطيف ووددنا توضيح ذلك فالاتصال انما جاء على خلفية ما ذكره رئيس هيئة التقاعد امام رئيس الوزراء بان (اخوكم) الاستاذ عماد من اصدقائنا ومعارفنا واثار هذا الكلام حفيظة الكاظمي خصوصا وان هذا الكلام في وقت مبكر من صباح هذا اليوم الاحد ما دفع مصطفى بالاتصال باخيه عماد في سياق عمله فاراد بذلك ايصال رسالة بانه لجميع العراقيين".وأضاف "نحن لسنا معترضين على اجراء رئيس مجلس الوزراء ، لكن وددنا التوضيح منعا لما قد يحاول البعض تفسيره وتأويلات لاتلامس اصل الموضوع علما انني بوصفي مواطنا عراقيا متقاعد قدمت طلبا منذ خمسة شهور لترويج معاملة في الهيئة واستفسرت عنها مثل سائر المواطنين لا أكثر، ولهذا اقتضى التنويه والتوضيح".والفيديو الذي وصف بـ"المسرب" أثار بمجرد انتشاره جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، بعد أن استبشر به البعض كإشارة على تغير في نهج الإدارة الحكومية العراقية التي اتبعها المسؤولون سابقا والتي كانت تحابي وتفرق في المعاملة بحسب العلاقات والمصالح الذاتية.لكن آخرين اعتبروا مقطع الفيديو "استعراضا إعلاميا لا يحبه العراقيون"، واصفين إياه بـ"الدقلات الرئاسية " ، محذرين من أن "العراقيين يعرفون هذا" الأسلوب.وقال صحفيون عراقيون إن "التكثيف الإعلامي ليس بصالح رئيس الوزراء"، محذرين من أن "يحرق (رئيس الوزراء) نفسه بأول أيامه".لكن، بحسب الصحفي زياد العجيلي، القريب من رئيس الوزراء، فإن "من الطبيعي أن يتصرف أي رئيس وزراء بهذا الأسلوب خاصة بعد السنوات الماضية التي رأينا فيها كيف يكون الاستغلال من قبل المسؤولين والمقربين منهم للسلطة".ويقول العجيلي في حديث لـ"موقع الحرة" إن "الكاظمي يعرف بحكم عمله وخبراته السابقة التأثير السلبي لهذا الاستغلال، لهذا أراد تنبيه الأقارب والأصدقاء والأخوان على أن السلطة هي سلطة قوانين ولا تحكمها العلاقات والعواطف".ويتفق المراقب للشأن السياسي أمين ناصر مع العجيلي، مؤكدا أن الكاظمي أراد بالفيديو إرسال نوعين من الرسائل، الأول هو رسائل "خاصة" إلى "محيطه الضيق من "العائلة والأصدقاء وزملاء المهنة"، و"عامة إلى الطبقة السياسية والرأي العام للقول بأن العمل يحتاج إلى وضع القرابة على الرف والسير نحو تمكين الكفاءات".ويقول ناصر في حديث لـموقع الحرة الاميركي "عادة ما تعالج أمور "الزحف" على الدولة من قبل العائلة وذوي القربى بطرق تختلف كل الاختلاف وتبتعد كل البعد عن الطريقة التي صورت الكاظمي وهو يهاتف شقيقه الأكبر موبخا إياه، مع أيمان غليظة بأشد العقوبات إلى درجة تعميم اسمه على أنه منتحل لصفة القرابة دون تخويل".وأضاف أن "هذا الأمر لا تجده في حكومات خلت فعبد المهدي المستقيل أو المخلوع مكن شقيقه الأكبر وأتاح له فرصة السمسرة في جميع مرافق الدولة كما زوج ابنته وزوج شقيقته، وهكذا الأمر من المالكي مع ابنه أحمد وأصهاره ياسر صخيل وأبو رحاب والجعفري وقبلهم علاوي"، مؤكدا "وكذلك الرئيس الراحل جلال طلباني وخلفه فؤاد معصوم".وبحسب ناصر فإن "الوحيد الذي نهج الكاظمي نهجه كان العبادي الذي رفض تقريب أي من ذويه أو تمكينهم من البروز على حساب القرابة والمحسوبية".

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