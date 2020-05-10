توجيهات جديدة في نينوى

2020/05/10 | 22:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ نينوى نجم الجبوري، الاحد، عددا من التوجيهات بشأن حظر التجوال بالمحافظة واغلاقها.وقال المتحدث الرسمي باسم خلية الازمة عدي العبادي في بيان تلقت “العهد نيوز”، ان “المحافظ نجم الجبوري وجه باستمرار تطبيق توصيات خلية الازمة في محافظة نينوى والتي تنص على ان يكون حظر التجوال جزئي من الساعة السابعة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا […]

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