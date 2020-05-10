وفاة 56 مصابا بفيروس كورونا في موسكو

2020/05/10 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 56 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في تراجع طفيف مقارنة مع إحصائية أمس السبت.وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 56 شخصا، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا […]

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