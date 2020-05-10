خرافة ان الامبريالية -رسولة التمدن والحضارة-! - طلال الربيعي

2020/05/10 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي نيال فيرجسون بروفسور في التاريخ في جامعة ستانفورد وغيرها ومؤلف العديد من الكتب Niall Fergusonhttp://www.niallferguson.com/يعتبر نيال فيرجسون ، المؤرخ الاسكتلندي البارز والمدافع الأكاديمي عن الإمبريالية ، أن الاستعمار البريطاني كان "وسيلة لفرض الأسواق الحرة، وسيادة القانون ، وحماية المستثمرين ، ومكافحة الحك ......





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