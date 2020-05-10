2020/05/10 | 23:03 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس تتعرض لقصف عنيف وسط تهديد إمدادات المياه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 23:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرابلس تتعرض لقصف عنيف وسط تهديد إمدادات المياه) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طرابلس تتعرض لقصف عنيف وسط تهديد إمدادات المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).