2020/05/10 | 23:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصابات داعش الارهابية تختطف مزارعين بديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصابات داعش الارهابية تختطف مزارعين بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).