قناص يصيب جنديا عراقيا واختطاف مزارعين في ديالى

2020/05/10 | 23:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بديالى بإصابة جندي بنيران قناص شرقي المحافظة، واختطاف مزارعين اثنين في خانقين.

وقال المصدر لشفق نيوز أن جنديا مرابطا بنقطة عسكرية أصيب بنيران قناص في أطراف قضاء بلدروز ضمن حدود ناحية كنعان ٣٠كم شرق بعقوبة

وفي حادث اخر اختطف مجهولون اثنين من المزارعين في قرية ميخاس في أطراف قضاء خانقين ١٠٥كم شمال شرق بعقوبة

واضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن المخطوفين

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