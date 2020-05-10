صور.. تشييع غاضب لناشط جنوبي العراق

2020/05/10 | 23:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شيع الالاف في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، الاحد، جثمان ناشط مدني توفي متأثراً بإصابة تعرض لها امس خلال محاولة اغتيال على يد مسلحين.

وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار على الناشط المدني أزهر الشمري في حي سومر في الناصرية، ما أدى لإصابته بجروح نقل على اثرها لمستشفى الحبوبي.

وقال مراسل شفق نيوز، ان المشيعين الغاضبين قطعوا شوارع في الناصرية واضرموا النيران بالاطارات

وتعرض العشرات من الناشطين في الاحتجاجات، المناهضة للطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، إلى الاغتيال والاختطاف على يد مسلحين مجهولين.

وبعد نحو أربعة اشهر من الهدوء الحذر، عادت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لتتصدر المشهد، حيث شهدت اليوم الاحد، تجدد التوترات والصدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.

وتأتي تلك التطورات المتسارعة بعد ساعات قليلة من توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإطلاق سراح المتظاهرين عدا المتورطين بالدم العراقي، والذي نفذه اليوم مجلس القضاء بإعلانه إطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر.

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