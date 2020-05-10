2020/05/10 | 23:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ('داعش' يختطف مزارعين بديالى وتعرض نقطة عسكرية الى هجوم بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ('داعش' يختطف مزارعين بديالى وتعرض نقطة عسكرية الى هجوم بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).