كوردستان تتخذ قرارات جديدة خاصة بكورونا منها تمديد حظر التجوال

2020/05/10 | 23:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت داخلية اقليم كوردستان، مساء الاحد، تمديد حظر التجوال بين محافظات الاقليم والتنقل بين المحافظات العراقية الاخرى ضمن اجراءات مفروضة للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انه بعد البيانات السابقة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وبعد تلقي المقترحات من المحافظين والمشرفين على الادارات المستقلة واجتماع اللجنة الوزارية العليا لمواجهة المرض واستنادا لكتاب وزارة الصحة في حكومة الاقليم بالعدد ٤٧١٧ في ٣٠ نيسان الماضي ومن اجل حماية الامن الصحي لاقليم كوردستان، قررت الوزارة استمرار حظر التجوال بين محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وادارات رابرين وكرميان لغاية ١١ ايار الجاري.

تتمة..

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