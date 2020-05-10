كوردستان ترفض ”التحليلات“: مخاطر كورونا لازالت قائمة

2020/05/10 | 23:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان مخاطر فيروس كورونا في الاقليم لازالت قائمة.

وقالت في بيان، عدد من وسائل الاعلام نشرت مزاعم بان مخاطر وباء كورونا المستجد في اقليم كوردستان قد انتهت، محذرة من ان المرض مازال مستوطنا في العراق ودول الجوار والعالم.

واضاف انها توضح للمواطنين ان هناك تحليلات مختلفة لهذه المسألة وان الاشارات العلمية مازالت تظهر انه على الرغم من الايام الماضية لم تسجل الوزارة اية اصابات جديدة في الاقليم، الا انه بسبب تواجد المرض في العالم ودول الجوار والمحافظات العراقية الاخرى وخطورته متواصلة ومازال بعض المصابين موجودون في الحجر الصحي في الاقليم.

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