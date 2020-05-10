2020/05/10 | 23:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قوات الأمن تحبط محاولة المتظاهرين اقتحام حاجز جسر الجمهورية بغداد- عبدالحسين غزال أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني في برقية هنأ بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن أمله في تعزيز التعاون بين بغداد وطهران في كل المجالات، خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين. وجاء في برقية التهنئة بمناسبة تسلم الكاظمي رئاسة الوزراء في العراق: […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتلقى تهاني روحاني ويبلغ السفيرين الأمريكي والإيراني الرغبة في التعاون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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