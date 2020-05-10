الكاظمي‭ ‬يتلقى‭ ‬تهاني‭ ‬روحاني‭ ‬ويبلغ‭ ‬السفيرين‭ ‬الأمريكي‭ ‬والإيراني‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬التعاون

2020/05/10 | 23:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات‭ ‬الأمن‭ ‬تحبط‭ ‬محاولة‭ ‬المتظاهرين‭ ‬اقتحام‭ ‬حاجز‭ ‬جسر‭ ‬الجمهورية‭ ‬ بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬برقية‭ ‬هنأ‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وطهران‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬خدمة‭ ‬للمصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬بمناسبة‭ ‬تسلم‭ ‬الكاظمي‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬العراق‭:‬‭ […]

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