المناصب والافلات من العقاب

2020/05/10 | 23:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د فاتح عبدالسلام من‭ ‬حق‭ ‬أي‭ ‬عراقي‭ ‬أن‭ ‬يستبشر‭ ‬بمجيء‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬،‭ ‬لأن‭ ‬الشعب‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الخط‭ ‬يائساً‭ ‬وفاقد‭ ‬الثقة‭ ‬،وقلبه‭ ‬مدمى‭ ‬وثوبه‭ ‬إمّا‭ ‬مقطّع‭ ‬أو‭ ‬مرقّع،‭ ‬ولا‭ ‬أفق‭ ‬امامه‭ ‬وسط‭ ‬غابة‭ ‬لا‭ ‬نهاية‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬والتاريخ‭ ‬الاسود‭ ‬لمن‭ ‬حكم‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬سبع‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ .‬ لنتفاءل‭ ‬ونترفع‭ ‬عن‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ […]

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