جونسون:لا نتحرك استجابة للاقتصاد وإنما بحسب النصائح العلمية

2020/05/10 | 23:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ وضع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني،‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون،‭ ‬خططه‭ ‬لكيفية‭ ‬استمرار‭ ‬الإغلاق‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬ ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كشف‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬نظام‭ ‬تنبيه‭ ‬لتصنيف‭ ‬مستوى‭ ‬التهديد‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭.‬ وكشف‭ ‬جونسون‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬،‭ ‬بمقياس‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬5،‭ ‬كما‭ ‬استبدل‭ ‬شعار‭:‬‭ ‬‮«‬ابقوا‭ ‬في‭ ‬منازلكم،‭ ‬حافظوا‭ ‬على‭ […]

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