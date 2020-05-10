2020/05/10 | 23:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن – الزمان وضع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خططه لكيفية استمرار الإغلاق العام في المملكة المتحدة. ويأتي ذلك بعد أن كشف النقاب عن نظام تنبيه لتصنيف مستوى التهديد بفيروس كورونا في إنجلترا. وكشف جونسون عن تفاصيل هذا النظام ، بمقياس من 1 إلى 5، كما استبدل شعار: «ابقوا في منازلكم، حافظوا على […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون:لا نتحرك استجابة للاقتصاد وإنما بحسب النصائح العلمية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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