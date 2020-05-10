داعش يختطف مزارعين اثنين بديالى

2020/05/10 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أعلن قائممقام قضاء خانقين دلير حسن، الاحد، قيام داعش باختطاف مزارعين اثنين في محافظة ديالى.

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