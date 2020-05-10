2020/05/10 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم
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داعش يختطف مزارعين اثنين بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ديالى
أعلن قائممقام قضاء خانقين دلير حسن، الاحد، قيام داعش باختطاف مزارعين اثنين في محافظة ديالى.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
داعش يختطف مزارعين اثنين بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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