داعش يختطف مزارعين اثنين بديالى


داعش يختطف مزارعين اثنين بديالى
2020/05/10 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - ديالى

أعلن قائممقام قضاء خانقين دلير حسن، الاحد، قيام داعش باختطاف مزارعين اثنين في محافظة ديالى.

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