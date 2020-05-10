2020/05/10 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، الاحد، باصابة جندي بنيران قناص تابع لداعش في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "جنديا اصيب بنيران قناص في اطراف قرية حميدات جنوب ناحية كنعان 20كم شرق بعقوبة".

واضاف، ان "قوة من الجيش بدأت بتمشيط منطقة الحادث"، لافتا الى ان "الوضع تحت السيطرة الامنية".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، قتل عنصرين من داعش شمال شرق ديالى.

وقالت المديرية في بيان، إن "القناصين التابعين لها قتلوا اثنين من ارهابيي داعش بعملية نوعية عبر كمين محكم في ناحية العظيم شمال ش

بغداد اليوم - ديالى

أعلن قائممقام قضاء خانقين دلير حسن، الاحد، قيام داعش باختطاف مزارعين اثنين في محافظة ديالى.

وقال حسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش قام باختطاف اثنين من المزارعين قرب قرية ميخاس في اطراف قضاء خانقين&

بغداد اليوم- بغداد

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، ان تنظيم داعش في العراق يستغل الإجراءات الحكومية من حظر وإغلاق خشية تفشي فيروس كورنا لمضاعفة هجماته، مشيرة الى ان الأسبوع الماضي شهد عدة هجمات شملت العديد من المناطق في الشمال والغ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اصابة جندي بنيران قناص لداعش شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اصابة جندي بنيران قناص لداعش شرق ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).