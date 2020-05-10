2020/05/10 | 23:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الاحد عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وهو اليوم السادس على التوالي بلا تشخيص إصابات بالفيروس.

واشار البيان الى ان الوزارة قامت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية باجراء (١٢١٦) فحصا على مستوى اقليم كوردستان حيث كانت النتائج جميعها سلبية ولم يتم تسجيل اية اصابة جديدة.

واجملت صحة كوردستان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في الاقليم بـ(391) مصابا، توفي منهم (5) اشخاص، لافتا الى اكتساب (٣٧١) مصابا الشفاء التام، فيما بقي (١٥) مصابا فقط تحت الرعاية الطبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم السادس تواليا.. كوردستان بلا كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم السادس تواليا.. كوردستان بلا كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).