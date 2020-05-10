تمديد حظر التجوال في كردستان لغاية 18 من الشهر الحالي

2020/05/10 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاحد، تمديد فترة حظر التجوال الى 18 من الشهر الجاري.

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