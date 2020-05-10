دولة القانون ينفي قيامه بالتصعيد في ساحات التظاهر

2020/05/10 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، قيام جمهوره بالتحشيد والتصعيد في ساحات التظاهر.

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