2020/05/10 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محافظة بغداد، الاحد، بيانا بشأن رواتب المتعينين الجدد في مديريات التربية.

وقالت الم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظة بغداد تصدر بيانا بشأن رواتب المتعينين الجدد في مديريات التربية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظة بغداد تصدر بيانا بشأن رواتب المتعينين الجدد في مديريات التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).