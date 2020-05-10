دولة القانون: لا نتبنى أية تظاهرات من أجل الضغط السياسي

2020/05/10 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، الاحد، أنه لم يتبن أية تظاهرات من أجل الضغط السياسي، فيما نفى ما "اشيع" بشأن ذلك.

وقال الائتلاف في بيان، "نستنكر ما تشيعه بعض الاوساط السياسية كذبا وزورا من ان جمهور دولة القانون هو من يقوم بالتحشيد والتصعيد في ساحات التظاهر".

وأضاف، ان "ائتلاف دولة القانون ونهجه الواضح لا يتبنى اطلاقاً تظاهرات الضغط السياسي انما يؤمن بالتغيير من خلال المؤسسات الدستورية، وان ما يشيعه المغرضون من ذلك يأتي من اجل دق الاسفين بين القوى السياسية العراقية والحكومة ، وتشويه صورة الواقع السياسي انسجاماً مع مصالحهم الضيقة".

ودعا "المؤسسات الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الى التعاطي بحزم مع الدعايات المسمومة التي لا تريد للعراق ان يستقر ولا للعراقي ان يعيش الامن والهدوء".

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