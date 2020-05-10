2020/05/10 | 23:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق .. محمد شياع السوداني يطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجان عالية المستوى لتدقيق العقود واعادة النظر في اوامر تعيين الوكلاء والمديرين العامين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 23:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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