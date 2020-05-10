تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في ذي قار

2020/05/10 | 23:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار ، الاحد ، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا ، حسب تاكيد مختبر الصحة العامة .وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الاصابتين هما لشخصين من سكنة منطقة حي الشهداء في مدينة الناصرية ، احدهما يبلغ من العمر 24 عاما […]

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