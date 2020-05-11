بغداد ترفع اسماء المحالين على التقاعد للإسراع بإطلاق رواتب المتعينين بالتربية

2020/05/11 | 00:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، رفع جميع اسماء المتقاعدين الى وزارة المالية لغرض اطلاق رواتب المتعينين الجدد في مديريات التربية الست.وقالت مديرية اعلام المحافظة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه انه “تم رفع جميع اسماء المتقاعدين الى وزارة المالية لغرض اطلاق رواتب المتعينين الجدد في مديريات التربية الست”، مبينة ان “هذا الإجراء يأتي بناء […]

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