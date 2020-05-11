2020/05/11 | 00:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفى ائتلاف دولة القانون، الأحد، صلته بالتصعيد الاحتجاجي في عدد من مدن البلاد.

هاجم ائتلاف المالكي "أوساطًا سياسية" واتهمها بمحاولة دق "إسفين" بينه وبين الكاظمي

واستنكر الائتلاف في بيان، 10 آيار/مايو، "ما تشيعه بعض الأوساط السياسية كذبًا وزورًا من أن جمهور دولة القانون هو من يقوم بالتحشيد والتصعيد في ساحات التظاهر".

وأضاف البيان، أن "ائتلاف دولة القانون ونهجه الواضح لا يتبنى إطلاقًا تظاهرات الضغط السياسي إنما يؤمن بالتغيير من خلال المؤسسات الدستورية".

وتابع، أن "ما يشيعه المغرضون من ذلك يأتي من أجل دق الإسفين بين القوى السياسية العراقية والحكومة، وتشويه صورة الواقع السياسي انسجاماً مع مصالحهم الضيقة".

ودعا البيان، المؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي إلى "التعاطي بحزم مع الدعايات المسمومة التي لا تريد للعراق ان يستقر ولا للعراقي ان يعيش الامن والهدوء".

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