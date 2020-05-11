2020/05/11 | 00:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عناد إنه لايمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

الترا عراق - فريق التحرير

نفى وزير الدفاع جمعة عناد، الأحد، تصريحًا نسب إليه حول السماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الخضراء.

قال عناد إنه لايمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال عناد في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء، 10 آيار/مايو، إن "التغريدة المنسوبة لي والتي تضمنت توجيهًا إلى الجيش بفتح المنطقة الخضراء أمام المتظاهرين، عارية عن الصحة".

ونفى عناد، امتلاكه أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى "اعتماد المصادر الرسمية وعدم تصديق الشائعات".

وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات جولة جديدة من الاحتجاجات بهدف الضغط لتحقيق المطالب الأساسية لتظاهرات تشرين.

اقرأ/ي أيضًا:

عناد يبدأ عمله بإلغاء قرار لوزير الدفاع في حكومة عبد المهدي

"وعد ترجع الثورة"..



متظاهرو التحرير على مشارف المنطقة الخضراء (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع: تغريدة "دخول الخضراء" عارية عن الصحة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع: تغريدة "دخول الخضراء" عارية عن الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).