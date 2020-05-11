2020/05/11 | 00:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صرح مصدر امني في قضاء خانقين، الاحد، بخطف مختار قرية مع شاب آخر في اثناء الحصاد، وفيما اشار الى حرق آلياتهم الزراعية، كشف عن ان تنظيم داعش الارهابي هو من قام بالعملية.

وقال المصدر لشفق نيوز "جرى خطف مختار قرية ميخاس التابعة لقضاء خانقين، بورهان ناصر فتح الله، مع شاب آخر يدعى نبرد حاتم، في اثناء حصادهما"، مشيرا الى انه "جرى حرق آليات الحصاد من قبل تنظيم داعش الارهابي".

واضاف ان "المخطوفين هما من الكاكائية".

وكان مصدر امني قد اشار في وقت سابق الى ان الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن مخطوفين اثنين من المزارعين في قرية ميخاس في أطراف قضاء خانقين ١٠٥كم شمال شرق بعقوبة اختطفهم مجهولون.

فيما افاد مصدر أمني بديالى بإصابة جندي بنيران قناص شرقي المحافظة، مبينا لشفق نيوز أن جنديا مرابطا بنقطة عسكرية أصيب بنيران قناص في أطراف قضاء بلدروز ضمن حدود ناحية كنعان ٣٠كم شرقي بعقوبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل عن حالتي اختطاف في خانقين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل عن حالتي اختطاف في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).