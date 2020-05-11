الديمقراطي: ترشيح فؤاد حسين للخارجية قيد التفاوض


الديمقراطي: ترشيح فؤاد حسين للخارجية قيد التفاوض
2020/05/11 | 00:50 - المصدر: الفرات نيوز
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