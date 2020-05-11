إنسان آلي يغني عن الاختلاط في صيدلية مصرية

2020/05/11 | 00:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجأت صيدلية في مصر، مؤخرا، إلى إنسان آلي يمكنه التعامل مع الوصفات الطبية، لأجل تقليل تعامل البشر مع علب الأدوية وتقليص مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ويقول صاحب الصيدلية، محمد البهائي، إن الجهاز يستخدم في مصر لتقليل عدد العاملين بالصيدلية، مع العلم أن الإنسان الآلي يُستخدم كمساعد في صيدليات في أوروبا منذ ما […]

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